Caso Rómer desata conflicto sobre asesores en el Concejo

Después de 20 días de la detención de Rómer Gutiérrez Quezada en Brasil, el Concejo Municipal decidió iniciarle un proceso interno para dilucidar si cometió algún delito o falta durante el tiempo que trabajó como asesor de la concejala masista Melody Téllez.

En la sesión de ayer, el pleno se vio en la obligación de tratar el tema del exasesor tanto por la presión del concejal del MAS Tito Sanjinez, que había anunciado que llevaría el tema al plenario, como por una carta de petición de informe enviada por el concejal ucesista Jhonny Fernández, en la que pedía al órgano deliberante información sobre todos los asesores contratados en esa institución.

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, leyó la solicitud y el pleno rechazó el pedido.

De esta forma, según el concejal Fernández, que no se encontraba en la sesión, considera que se han vulnerado sus derechos como autoridad electa. “Me amparo en el artículo 15 del reglamento interno del Concejo Municipal y en la Ley de Municipalidades, que me facultan a realizar peticiones de informes”, dijo luego, en un contacto telefónico.

El caso de Rómer Gutiérrez estalló el 7 de julio, cuando en un operativo de la Policía brasileña fue detenido cerca de la ciudad de San Pablo. Según el parte policial, Gutiérrez fue detenido junto a otras tres personas (dos brasileñas y un boliviano) con 100 ladrillos de cocaína que pesaron 99,25 kilos.

Luego de conocerse la noticia, la concejala Téllez aseguró que había pedido que se lo despida por abandono laboral, ya que hacía varios días que no se presentaba a su trabajo.

Cuando las fotos de Rómer Gutiérrez comenzaron a circular, el caso policial amenazó con transformarse en un escándalo político, ya que el asesor cesado tenía imágenes junto a múltiples ministros del Gobierno del MAS, además de varias fotos juntos al presidente Evo Morales.

Esto generó que el concejal masista Tito Sanjinez pidiera un reporte de los viajes del exasesor de su compañera de partido. Cuando divulgó que se había ausentado 16 veces del país en la misma cantidad de meses, Fernández envió un pedido de informe al Concejo, que llegó al plenario ayer y fue rechazado.

“Todos los concejales tenemos los mismos derechos y yo los voy a seguir ejerciendo. Si uno va en contra de la ley o de algún reglamento, lo pueden observar, pero voy a esperar a que me notifiquen con el rechazo y veré con qué argumento me rechazaron el pedido, en qué artículo de la Ley de Municipalidades o del reglamento municipal se amparan”, señaló Fernández.

Al exalcalde no solo le rechazaron su pedido, sino que su colega Romel Pórcel solicitó que se le hiciera llegar una carta de llamada de atención a Fernández.

Antes de leer la carta de Fernández, Sosa aseguró que ella y Jesús Cahuana son los que menos asesores tienen. Añadió que Fernández acumula siete asesores del Concejo y cuatro externos y que, en promedio, sus colegas tienen entre diez y 15 asesores.

Luego, Sosa hizo que los tres asesores de Fernández que se encontraban en la sala se pusieran de pie y los mandó a informar a su jefe lo que había pasado. Al enterarse de lo dicho por Sosa, Fernández aseguró que no es cierto que tenga 11 asesores, que solo tiene un colaborador de planta y dos contratos de consultor en línea asignados a la comisión que preside. Además, tiene otros dos ayudantes externos que revisan toda la documentación que le llega, pero eso los paga con su dinero y no ocupan oficina en el Concejo. Se queja de que no tiene condiciones allí para trabajar.

El proceso

Pero el caso de Rómer Gutiérrez no se quedó sin tratamiento. El pleno nombró a la exjueza Indira Suárez sumariante en un proceso interno que determinará si Gutiérrez cometió alguna falta que amerite un proceso penal, civil o administrativo. Sosa aclaró que el exasesor no era un consultor en línea, sino un funcionario de la institución y como tal había tenido que cumplir con todos los requisitos de ley al momento de su contratación. Eso implica presentar una constancia de que es profesional y una hoja de antecedentes penales limpia. En las filas del MAS no solo dudan que Gutiérrez sea administrador de empresas, sino que el exconcejal José Quiroz asegura que tiene al menos ocho demandas en su contra.

El Concejo Municipal decidió iniciarle un proceso sumariante para determinar si cometió alguna falta o delito en el ejercicio de sus funciones.

Gutiérrez Quezada trabajó en el Concejo cruceño desde que se instaló la presente gestión hasta finales de junio.