Acusan a Pórcel en la Fiscalía y él revisa alargar su licencia

Verónica Maita, propietaria del local El Antojito, denunciante de cobros ilegales de funcionarios municipales, cargó con todo en contra de Rommel Pórcel, concejal de la sigla de Percy Fernández. Primero, a través de su abogado, Otto Peña, divulgó una acusación en contra del edil ante la Fiscalía anticorrupción bajo los cargos de concusión, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo e incumplimiento de deberes. Algo que Pórcel negó ayer, en un contacto telefónico con EL DEBER.

Después, Maita en persona acusó a Pórcel de estar detrás de los cobros ilegales que, según ella, ejecutó a su negocio Marco Antonio Barboza, un exfuncionario de la Secretaría Municipal de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), cercano a Pórcel y hoy detenido en Palmasola. Ella dice que tiene cómo probarlo.



A esto la respuesta del concejal fue directa. “Con todo lo que han hablado, lo único que han hecho es dañar a mi familia. Cada uno es responsable de lo que hace. Y no porque el señor Barboza, que estaba cerca de mí alguna vez, yo tengo que ver con esas cosas. Cada quien es responsable de sus actos. Los delitos son personales”, expresó.



De acuerdo con Pórcel, se enteró del caso El Antojito por los medios de comunicación. Asegura que no sabía de lo que hacía Barboza, a pesar de que sus acusadores lo vinculan con el exfuncionario usando dos fotos donde aparecen juntos. “Todos son compañeros de la agrupación (Santa Cruz Para Todos). Con él (Barboza) y con un montón hemos hecho política, pero los delitos son personales”, dijo.

Contradicciones

Maita afirma que Pórcel no dice la verdad. “Puede decir misa, pero hay pruebas de que hablé de esto con él a las 10:30 del 27 de enero, en su oficina en el Concejo. Él me dijo esa vez que retire mi acusación y que me iban a devolver mi dinero”.



Maita aseguró que, vía Fiscalía, solicitó copias de los videos de vigilancia del Concejo de ese día de enero, pues ella asegura que fue entonces cuando discutió el tema con el concejal. Peña, su abogado, espera que la Fiscalía cite a Pórcel. El jurista pidió que Jimmy Lino, también acusado, salga de la clínica y vaya a prisión, como dictaminó el juez.

El concejal alega su inocencia y, por otra parte, asegura que, a raíz de una insuficiencia renal que padece, su médico verá si corresponde ampliar su licencia médica para cuidar su salud