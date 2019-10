Asaltan casa de un alcalde opositor en Venezuela

El alcalde del municipio caraqueño El Hatillo, el dirigente opositor David Smolansky, denunció este lunes que su residencia fue asaltada este domingo en la noche por desconocidos que huyeron con algunas pertenencias y rayaron paredes con consignas antisemitas.



"Quienes atacaron dejaron todo regado y además se llevaron mis 2 tabletas y 2 laptops de trabajo. También dejaron una consigna antisemita. "Sionista de mierda", dice en la pared de mi hogar", escribió el alcalde en la red social Twitter.



Smolansky dio cuenta de que la Policía tomó evidencias del asalto y junto a unas fotografías del hecho colocó un texto donde se lee que es hijo de "una madre católica y un padre judío", quienes siempre le "inculcaron la tolerancia".



El alcalde de uno de los cinco ayuntamientos de la capital venezolana, cuatro de los cuales están bajo el mando de opositores al presidente Nicolás Maduro, tildó el ataque de "cobarde" y descartó que por ello reniegue de sus "raíces judías y católicas".

Estoy llegando a mi hogar y encuentro que me dejaron este mensaje político en una pared de mi casa! Es un vil ataque

"Mucho menos -prosiguió- dejaré de trabajar por una Venezuela donde reine el respeto, la justicia y la seguridad; no me doblegarán en nuestra lucha en contra de la impunidad y la garantía de los Derechos Humanos para todos".



La Asociación de Alcaldes por Venezuela rechazó el asalto y aseguró en un comunicado que "no se trató de una incursión del hampa común".

"Fue una acción realizada con abiertas y demostradas razones que pretenden imponer en nuestra Venezuela discriminación por razones políticas y religiosas con mensajes abiertamente antisemitas", por lo que además de expresar solidaridad a Smolansky lo hace "también a toda la comunidad judía", remarcó.