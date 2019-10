El 'No' une a Amalia, Cusi, Almaráz, Revilla y Chacón

El líder de Soberanía y Libertad (SOL.bo) y alcalde de La Paz, Luis Revilla, Amalia Pando, Gualberto Cusi, Alejandro Almaráz, Eduardo Maldonado, Iván Arias, y Cecilia Chacón, harán campaña por el "No" a la reelección de Evo Morales.



Durante la presentación, realizada en una conferencia de prensa por el jefe de esa organización, la destacada comunicadora, que en su momento denunció la asfixia económica del Gobierno hacia medios independientes, señaló que "tenemos que defender la democracia y eso se traduce en dos letras: N y O, No".



En horas de la mañana, Revilla anunció que SOL.bo realizaría campaña por el "No", pero no quiso confirmar la incorporación de otras personalidades para contrarrestar la idea del Movimiento Al Socialismo (MAS) para garantizar la continuidad de su líder.



"Quiere quedarse para hacer una planta nuclear, (eso) me parece criminal; quiere quedarse porque busca fortalecer a una rosca económica que ha nacido bajo el alero de este régimen, como son los Carlos Gill (empresario venezolano), los (Jaime) Iturri (accionista de ATB), entre otros, creo que es tiempo de decir basta y esa basta se lo va decir con un "No" contundente el 21 de febrero", enfatizó Pando.



Los antecedentes indican que Almaráz fue viceministro de Tierras del presidente Evo Morales, Maldonado llegó al Legislativo como senador por el MAS, Cusi es magistrado suspendido del Tribunal Constitucional y fungió como asesor del expresidente de la Cámara Alta, Eugenio Rojas; mientras que Chacón fue ministra de Defensa del actual Gobierno y renunció ante la represión de Chaparina.



El MAS ve limitaciones para la difusión del Gobierno



El ministro de Desarrollo Rural y Tierras y coordinador político con el oficialismo en La Paz, César Cocarico, cuestionó las limitaciones fijadas por el Tribunal Electoral a la difusión de "gestión" del Gobierno, aunque consideró correctos algunos aspectos.



"Tampoco el ente electoral puede llegar a exageraciones, no puede impedir que una autoridad, durante las horas de trabajo, siga haciendo gestión, tienen que entender que estamos haciendo nuestro trabajo. La gestión se hace cumpliendo con la función", aseveró.



El TSE difundió en la víspera el reglamento de Propaganda y Campaña antes del referendo del 21 de febrero, que dispone que "la transmisión en vivo y directo de actos de entrega de obras del Gobierno nacional o de los gobiernos autónomos, no podrá superar los 15 minutos".



Manifiesto por el "No" a la reelección:,