García Linera pide a maestros enseñarles a los niños a "proteger a Evo"

El vicepresidente Álvaro García Linera instó a los niños a "nunca" olvidarse del presidente Evo Morales e impulsó a proteger al mandatario para que no vuelva el imperialismo al país.



"Nunca olvides, eso a toda la promoción y a las wawas, nunca olviden que (la entrega de la escuela) es de la lucha porque Evo caminó, nunca olvides que tu papá salió, que tu mamá sufrió, si no hubiera peleado tu mamá, tu papá y el Evo, no habría eso (…) gracias a mis hermanos tienes aulas", manifestó el vicepresidente en la entrega de la Unidad Educativa "Nataniel Aguirre" en Cochabamba.



Sostuvo que gracias a las movilizaciones del presidente Evo Morales y los padres de los niños lograron botar a los "gringos" del país y que gracias a eso el dinero está en el país que permite hacer esa clase de obras.



"Antes esa plata se la llevaban los gringos, los Doria Medina, los Tutos Quiroga se lo entregaban a los gringos (…) vino Evo, con tu mamá, con tu papá y los botaron a patadas a los gringos", sostuvo.



Pidió a los estudiantes que les recuerden a los más pequeños las acciones del presidente Evo Morales. "Nunca olvides eso, enseña a los más pequeños", dijo.



También pidió a los profesores que recuerden a los niños en quechua que hay que proteger al presidente Morales.



"Educa a las wawas, les dicen en quechua que nunca olviden que gracias a Evo tenemos escuela y que tenemos que proteger a Evo, les tienes que explicar en quechua a los jóvenes, si eso haces estás cumpliendo tu labor", sostuvo.



Recomendó a los profesores que sean exigentes con los estudiantes "aunque lloren".



"Sea exigente, aunque lloren denles tarea, el doble que escriban, lean, investiguen el triple, si se quejan ¡avísenme!, explicó.



Además, señaló que el Vicepresidente acepta ser padrino de promociones revolucionarias. "Una promoción con Álvaro como padrino tiene que ser de revolucionarios, ningunos tribilines", manifestó.