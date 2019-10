Fabio Zambrana:“No tenía la más mínima idea de lo que era escribir un libro”

La bomba, de Fabio Zambrana, figura entre los libros más vendidos de la XVI Feria del Libro, que culminó ayer. El cantautor se refiere a las sensaciones que experimentó. ¿Cómo calificás lo que pasó con La bomba?

Sinceramente, esperaba menos de la gente. Yo deseaba que el libro fuera un éxito, pero prefería ser cauto, porque es la primera vez que publico un libro. La respuesta del público superó todas mis expectativas.



_¿A qué atribuís que alguna gente vea este libro como si fuera de autosuperación?

Es porque tiene un línea que nunca se suelta: la del deseo del protagonista del libro de lograr el éxito, de ser un cantante conocido en el mundo y, por otra parte, en su vida sentimental, de amar a una sola mujer. Mi vida tuvo varios tropezones, pero todos estos vaivenes nunca lograron que renuncie a mis sueños. La gente ve que todo eso ha sido inspirador.



_Uno de los libros más vendidos de la feria no es de un escritor ¿Por qué?

Es un fenómeno parecido al que ocurrió cuando compuse La bomba. Esa vez me despojé de las estructuras en las que se basa un autor de una canción. Cuando escribí este libro no tenía la más mínima y estúpida idea de lo que era escribir un libro, pero lo hice de la forma más honesta posible. Entonces, la fórmula se repite y a la gente parece gustarle eso, sobre todo porque hablo más de mis errores que de mis éxitos