¿Puente o montaña rusa?

Imágenes del puente "Eshima Ohashi" que une las ciudades de Matsue y Sakaiminato en Japón circulan en las redes sociales por una ilusión óptica que lo hace ver como una montaña rusa.



Según el Huffington Post la obra tiene una pendiente de 6,1% por un lado y 5,1% por el otro pero cuando se le fotografía en su totalidad no parece tan aterrador.



"En realidad el puente de poco más de un kilómetro y medio no es tan empinado", se lee en la nota, pues si se captura la fotografía de otro ángulo el puente no cobra esa forma peculiar.

