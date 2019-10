Joyerías serán agentes de retención de regalías

Óscar Huanancio, presidente del Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales (Senarecom), ha informado este viernes que las joyerías que comercializan artículos de oro y plata tienen plazo para registrarse y tramitar su número de identificación de agentes de retención (NIAR), hasta el mes de mayo.



Las joyerías que no cuenten con su NIAR, dijo Huanacio, no podrán realizar actividades comerciales y deberán ceder su acción a la gobernación departamental o a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).



"Las joyerías deben registrarse hasta mayo y a partir de eso, joyería que no esté con su NIAR no será reconocida legalmente, entonces tendrá que ofrecer su acción a la Gobernación o a la AJAM", explicó Huanacio.



De acuerdo con la Senarecom, el NIAR permitirá a las joyerías fungir sólo como "agentes de retención" de las regalías mineras que deben pagar sus proveedores locales de minerales.