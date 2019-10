Liberan a dos familiares del 'Curaca Blanco'

Moisés Ocampo y Daniela Duarte salieron en libertad tras someterse a un proceso abreviado. Ambos eran investigados por facilitar la fuga del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio y ahora deberán cumplir seis meses de prestación de trabajos, según decisión judicial.



"El señor Moisés Ocampo y la señora Daniela Duarte han sido beneficiados con un procedimiento abreviado y con una sanción de seis meses de prestación de servicios en San Jorge y por lo cual se ha dispuesto su inmediata liberación", explicó el abogado de la familia, Milton Andrade.



Según la explicación del jurista, ambos familiares de Yuliano Arista, conocido como el "Curaca Blanco", eran procesados por el delito de favorecimiento a la evasión en la fuga del empresario extranjero de un domicilio de La Paz.



Belaunde, en una carta enviada desde el Perú al Ministerio Público, señaló que "los hijos y sobrinos de la familia que me acogió en Bolivia no tienen ninguna relación con los hechos de fuga por el que se me imputa".



El proceso se mantiene contra el "Curaca", los policías encargados de la seguridad del domicilio de donde escapó el peruano, funcionarios del ministerio de Gobierno, su abogado en el país, Jorge Valda, y otras personas.