En riesgo el inicio de clases en escuelas con deterioros

Padres de familia de la unidad educativa Luz y Saber, ubicada en el octavo anillo del barrio Los Tusequis, advirtieron ayer que no enviarán a sus hijos a clases el próximo lunes si es que la Alcaldía no repara hasta entonces los daños que hay en paredes, techo, piso y en otros ambientes.



Como este establecimiento, hay otros donde el inicio de clases, programado para el 2 de febrero, no está garantizado por problemas relacionados con la infraestructura, aunque también los hay donde el reordenamiento de las escuelas puede llevar al retraso de las labores.

Preocupados porque faltan pocos días para el comienzo de clases, padres de familia del centro educativo Luz y Saber reclamaron ayer por las pésimas condiciones que hay allí: el techo se cae a pedazos, las paredes y el piso están pintarrajeados, las pizarras se encuentran destruidas, las ventanas están sin vidrio, las puertas rotas y los focos quemados, además de otros daños.



A decir de los papás, los destrozos se deben a la falta de mantenimiento y a que las pandillas hicieron de las suyas durante las vacaciones. “Por la seguridad de nuestros niños no podemos enviarlos a clases en estas condiciones”, dijo Naira Le Large, de la junta escolar.

Personal de la Alcaldía se hizo presente en el lugar y se comprometió a reparar los daños hasta antes del inicio de clases.



Asimismo, padres del colegio Otilia Vaca Díez, que funciona en el horario de la tarde en la unidad educativa Manuel Ignacio Salvatierra, al que se le cayó una parte del techo, también están afligidos porque hasta ahora no saben dónde reubicarán a sus hijos.



Por otro lado, en la escuela El Terrado iniciaron vigilia en contra del traslado del nivel secundario. Los padres amenazaron con no iniciar las clases hasta que haya solución.



Módulo nuevo con daños

Aunque las labores están garantizadas, padres de familia del módulo 27 de Mayo, recientemente entregado, también se preocupados porque una parte del tumbado del baño se cayó. La empresa constructora que se adjudicó la obra se comprometió a reparar la avería