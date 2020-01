Mujer de ñeque al frente de la Alcaldía de Montero

Hace unos años no pensaba en que llegaría a ser la alcaldesa de la segunda ciudad del departamento de Santa Cruz. Carmen Caro Rojas, una mujer humilde, madre de ocho hijos, divorciada a sus 36 años y con tres sobrinos que cría como si fueran hijos propios, es la alcaldesa interina de Montero; en su condición de concejal, por unanimidad fue elegida para sustituir al titular, Mario Baptista, de viaje por Corea del Sur.



Ella sigue siendo una simple vecina del barrio Santa Ana, a cinco kilómetros de la urbe norteña, en Guabirá. Nada ha cambiado, excepto el tiempo que daba a su familia. Allí, en un pequeño lote hay una casita construida a base de ladrillos, teja, maderas, calaminas y otros materiales. Ahí se cobija la alcaldesa junto a su prole, orgullosa de lo alcanzado hasta ahora como dirigente vecinal y tras una meteórica carrera política que la encumbró donde pocos de cientos de aspirantes políticos han podido llegar.

Carmen, como dijo que la llamemos (no honorable alcaldesa), está decepcionada de la política. “Me siento un tanto frustrada porque yo creía que llegando a esta situación se podía dar solución sino a todos, a la mayoría de los problemas de los vecinos. Y no es así, hay muchas dificultades, hay muchas cosas por hacer. Ayer pedían pavimento en las calles y ahora exigen rompemuelles y señalización, no se puede dar contento a todos”, apunta la autoridad mientras se da los últimos toques para partir a su despacho (7:30), conduciendo una moto Haojing.



Carmen Caro nos cuenta que nació en San Pedro de Buena Vista, una comunidad de Potosí y que cuando cumplió cuatro años, sus padres la trajeron a Guabirá, donde su mamá vendía comida mientras su padre (muerto hace 20 años), hacía de todo en el ingenio. Antes de casarse con Lino Siles, a los 17 años, trabajó en la venta de chicharrones en Guabirá y como doméstica en varios domicilios. Fue maestra a.i. y después se profesionalizó. En 2012 ingresó como consultora a la Alcaldía, pero siempre trabajó como dirigente vecinal.

Política

La mayor sorpresa de su vida fue ver su nombre entre los candidatos al Concejo de Montero por el MAS. Era la número seis y tenía pocas esperanzas de ser elegida, pero el MAS obtuvo siete de los 11 curules. Tras jurar fue elegida secretaria y hace tres días, sus colegas la hicieron alcaldesa por 10 días. Dice que la salud, la educación y la seguridad ciudadana, son vitales