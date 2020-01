Chile responde a Bolivia que resbalan sus acciones

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseveró que "no le quita el sueño" para nada las acciones asumidas por Bolivia, al pedir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un reporte por los abusos en puertos de esa nación.



Durante una entrevista con la filial en Santiago de CNN, el jefe de la diplomacia chilena manifestó que "la comunidad internacional se da cuenta de esto, hay una suerte de fastidio, dicho aburrimiento, por el uso indebido que hacen de los organismos internacionales".



En la víspera el ministro de Relaciones Exteriores nacional, David Choquehuanca, pidió a Naciones Unidas elaborar un informe sobre la situación que afrontan los trabajadores de países sin litoral en su tránsito por terceros países.



"Si el Gobierno de Chile está tan seguro, no debe oponerse a este informe, si el Gobierno de Chile respeta los derechos humanos, esperemos que no se oponga a la elaboración de este reporte independiente", desafió en conferencia de prensa el canciller boliviano.



"El que diga esto el Canciller Choquehuanca es un reconocimiento explícito de que Bolivia tiene acceso al mar, lo que dice el canciller es que si tenemos acceso, pero queremos que nos mejoren el acceso y nos investiguen algo que no corresponde llevar al Consejo de Derechos Humanos porque es materia de libre tránsito. No hay que abusar de las instituciones internacionales", agregó Muñoz.



Sostuvo además que "estas agresiones verbales de Bolivia ya nos resbalan porque casi estamos lamentablemente acostumbrados a ellas (...) Ya no me provoca sorpresa porque estamos acostumbrados casi a cualquier cosa por parte del Gobierno boliviano. Por supuesto que no vamos a dejar pasar el abuso de las instituciones internacionales y haremos nuestros planteamientos firmes, pero serenos".



Hace casi una semana el presidente Evo Morales aprovechó las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para señalar que "está claro que el gobierno y las autoridades chilenas violan de manera sistemática los derechos humanos de bolivianas y bolivianos transportistas en territorio chileno".