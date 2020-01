Huawei, una de las marcas más valiosas de 2017

Huawei ocupa el lugar 88 de lista Most Valuable Brands of 2017 de Forbes. La firma china tiene un valor de marca de $us 7.300 millones y ha registrado un crecimiento del 9% con respecto al año anterior y ubicándola como la única marca del gigante asiático en entrar al ranking.

Forbes selecciona cada año a las 100 marcas más valiosas en una lista de 200 empresas con presencia global. Este año la lista incluye a participantes de 15 países, siendo las marcas estadounidenses aquellas con mayor presencia y con 56 posiciones, seguidas por Alemania, Francia y Japón, con 11, siete y seis lugares respectivamente.

Huawei tuvo un crecimiento superior al de la industria de smartphones durante 2016, gracias a su reconocimiento como marca y la aceptación de los consumidores a escala global. Durante el primer cuarto de 2017 la marca continuó con este ritmo de crecimiento estable, principalmente en envíos de teléfonos inteligentes hacia diferentes destinos alrededor del mundo.

De acuerdo con estadísticas de firmas destacadas como IDC, SA y Trendforce, los envíos de smartphones de Huawei la posicionaron en el tercer lugar a escala mundial y en el primer lugar en China, tomando posiciones privilegiadas en los segmentos de gama alta a nivel internacional entre las empresas fabricantes de telefonía celular.

Gracias a sus series insignia P y Mate, las cuales presentan los valores más destacados de la marca en innovación tecnológica y diseño, Huawei ejerció una creciente influencia en el segmento premium de dispositivos inteligentes.

A la fecha, por ejemplo, tanto el Huawei P9 como el P9 Plus han vendido en conjunto 12 millones de unidades a escala mundial, convirtiendo a esta serie de dispositivos en los primeros en sobrepasar los 10 millones de unidades vendidas para la marca.