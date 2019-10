Un cambio de 'chip' para atender y resolver casos de violencia de género

Basados en enseñanzas de la Escuela de Gestión Pública, combinadas con contenido propio elaborado por la Casa de la Mujer, más de un centenar de personas vinculadas a la atención y tratamiento de violencia intrafamiliar, recibieron capacitación y fortalecieron sus conocimientos en derechos humanos.



La institución que atiende casos y recibe denuncias de este tipo, brindó orientación a efectivos policiales que son parte de la Felcv y a personal de los servicios legales e integrales del municipio cruceño que de forma diaria, trabajan con las mujeres y adolescentes que son víctimas de maltrato en sus hogares.



"Hemos impartido conocimiento sobre la ley 348 y 263 lo que sustenta un enfoque desde la perspectiva de género", explicó Mirian Suárez, directora de la Casa de la Mujer, encargada de llevar adelante los cursos.



Suárez destacó también que la formación impartida ayudará a las personas y policías que atienden los casos de violencia y que deben tratar de forma directa con las víctimas, a "adoptar aptitudes de comportamientos sociales diferentes; eso es como cambiar el chip que tenemos", ya que se deja en claro que "la violencia no es natural, sino que es la representación más grotesca del machismo".



De este diplomado se puede resaltar que ha habido un intercambio total de experiencias entre todos los involucrados que han expuesto la parte humana y social del policía, del abogado, de la sicológa y de las mujeres que víctimas de violencia.





Ley No 348

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia

Aquí se reconoce 16 formas de violencia, pasando su tratamiento al ámbito penal, a través de la simplificación de algunos aspectos del procedimiento.



Ley No 263

?Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas

?Tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.