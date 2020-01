Michelle crítica la actitud poco adulta de Trump

La primera dama de EE.UU., Michelle Obama, cargó este miércoles duramente contra el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a quien acusó no ser "un adulto" por utilizar argumentos "falsos y deshonestos" para poner en duda la validez del certificado de nacimiento de su esposo Barack Obama.



"Necesitamos un adulto en la Casa Blanca. Os lo garantizo. Cuando se toman decisiones sobre vida o muerte o guerra o paz no podemos tener un presidente que estalle irracionalmente", aseguró Michelle Obama durante un acto de campaña en Filadelfia en apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton.



La primera dama remarcó que los argumentos falsos sobre el nacimiento del mandatario fuera de EE.UU. de Trump son "cuestiones deshonestas e hirientes deliberadamente diseñados para socavar la Presidencia" de Obama, y las dudas mantenidas sin fundamento por años "no pueden ser asignadas a otras personas o barridas bajo la alfombra en una frase mentirosa pronunciada en una conferencia de prensa".



Desde la convención demócrata de julio, cuyo discurso fue uno de los momentos estrella, Michelle Obama se ha involucrado activamente en la campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre, y ha participado en numerosos actos de respaldo a Clinton.



Trump ha sido uno de los abanderados del llamado movimiento "birther", aquellos que creen que el mandatario no nació en Hawai, sino en Kenia, por lo que no sería estadounidense por nacimiento, lo que le inhabilitaría para dirigir el país y ser comandante en jefe.



Sin embargo, el magnate quiso zanjar la cuestión hace unas semanas cuando reconoció en una rueda de prensa en su Hotel Internacional Trump en Washington que "el presidente de nació en EE.UU., y punto".



En el debate televisivo del pasado lunes, el primer cara a cara entre Clinton y Trump, el magnate trató de eludir la responsabilidad y señaló que él no había iniciado la campaña "birther".



Obama hizo público hace años su certificado de nacimiento en Hawai en 1961.