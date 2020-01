Sosa: Vamos a equipar la ciudad que construimos

Una Santa Cruz de la Sierra a 2025, con mucha más migración, pero también con más orden, mayor conciencia ciudadana, más obras que funcionen y más leyes sociales. Esa es la ciudad que visualiza a futuro la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa. Lo dijo en el sector EL DEBER en Septiembre, que se difunde en el portal de este medio a propósito del mes de Santa Cruz.



Sosa habló de una segunda fase, en la que ya no solo se construyan obras, sino que se las equipe y se les dé la función social que se necesita. En este afán destacó como uno de los principales logros del Gobierno Municipal de Santa Cruz el inicio de la carnetización del Seguro Gratuito de Salud, lo que representa el inicio de una nueva etapa en el servicio del sector, al igual que en educación.



Primero se construyeron hospitales y módulos educativos, ahora se hará énfasis en equiparlos y dotarlos del servicio para que funcionen, explicó la presidenta del Concejo.



Dentro de ese propósito, también adelantó que se trabajará para darle un perfil más humano a la ciudad, por lo que se ejecutarán nuevos programas dirigidos a crear mayor conciencia ciudadana desde la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



"No podemos decir hicimos lo suficiente, porque siempre falta", admitió Sosa al detallar varias de las obras previstas para el mes de Santa Cruz, entre ellas, parques urbanos, plazas, nuevos módulos educativos hasta tener 126 hasta fin de mes, bibliotecas, canchas polifuncionales y pavimentación, entre otras.



La presidenta del Concejo admitió que iniciativas como el tren urbano, que pretende construir el Gobierno nacional, no serán la solución definitiva al problema del transporte, sino solo una "herramienta" para mejorar la movilidad urbana.



Según Sosa, se está haciendo énfasis en la aprobación de leyes que le den un perfil más humano a la ciudad, entre ellas está la ley de simplificación de trámites administrativos, la ley de condonación de multas para regularizar la situación de inmuebles y la regularización de los barrios.



"De 450 barrios que teníamos sin aprobar, en menos de un año aprobamos 90 barrios", enfatizó y adelantó la necesidad de ejecutar planes de vivienda para frenar la expansión urbana.



Sosa consideró fundamental el "consolidar" la relación con los municipios aledaños, dejando a un lado "las tendencias políticas" para lograr la metropolización de la ciudad. Por ahora se tienen buenas relaciones.