Francia demandará a Fox News por comparar a París con Bagdad

El Ayuntamiento de París va a demandar a la cadena de televisión estadounidense Fox News por haber hecho una comparación, con ocasión de los atentados terroristas de hace dos semanas, entre la peligrosidad de algunos de sus barrios y los de Bagdad.



Una portavoz del Ayuntamiento indicó a la agencia de noticias EFE que las informaciones ofrecidas por Fox News constituyen "un atentado contra el honor" de París.



La portavoz dijo no poder precisar cómo se materializará la denuncia, pero subrayó la voluntad de sacar adelante ese procedimiento, como dijo la alcaldesa, Anne Hidalgo.



En una entrevista al canal estadounidense "CNN", Hidalgo justificó el recurso a la justicia para que "se lave el honor de París" porque "se nos ha insultado".



La primera autoridad edil insistió en que "no es verdad" que se pueda establecer una comparación entre las condiciones de seguridad de ciertas zonas de París y Bagdad, y en que "esas declaraciones necesitan una reparación".



Fox News se disculpó el pasado fin de semana en repetidas ocasiones por informaciones, al calor de los atentados en Francia, que aseguraban que en algunas ciudades europeas había barrios de mayoría musulmana donde imperaba la sharía (ley islámica).



En el caso de París, se hablaba de zonas fuera del control de la policía -que situaba en el mapa- "a unos minutos de taxi de la Torre Eiffel" en los que los no musulmanes corrían peligro.



También se había hecho eco de una supuesta encuesta -sobre la que más tarde reconoció que no era creíble-, de acuerdo con la cual el 69 % de los musulmanes franceses apoyaba al Estado Islámico (EI).