Joan Baez ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll

Después de una carrera de casi 60 años, Joan Baez ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La reina de folk fue presentada por su amigo y colaborador Jackson Browne durante la ceremonia de gala realizada la noche del viernes en el Barclays Center de Brooklyn.

La activista y cantautora fue una representante internacional de la música protesta durante los primeros años sesenta. Sus canciones originales como "Diamonds & Rust" se han convertido en clásicos, así como varias de sus interpretaciones que fueron escritas por Browne, Leonard Cohen y Bob Dylan.

La legendaria cantante lanzó un discurso apasionado abogando por la justicia social y bromeó sobre el hecho de que es una desconocida para las nuevas generaciones "Sin este honor de ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, no tendrían ni idea de quién soy", dijo entre risas.

"Mi voz es mi regalo más grande. Puedo hablar libremente acerca de la singularidad de que, precisamente, es eso. Un regalo. El segundo regalo más grande era el deseo de usarlo de la manera que tengo desde que tenía 16 años y me convirtió en una estudiante y practicante de la no violencia, tanto en mi vida personal y como una manera de luchar por el cambio social", dijo Baez en su discurso.

Baez es una de las mayores figuras de la canción protesta surgida en los años sesenta, al calor de la Guerra de Vietnam. También interpretó country y pop rock.

Como cantante grabó canciones de Allman Brothers Band, The Beatles, Jackson Browne, Leonard Cohen, Bob Dylan, Violeta Parra, Woody Guthrie, The Rolling Stones, Pete Seeger, Paul Simon y Stevie Wonder, entre otros.