Galindo dice que cumplió el objetivo sobre Maricruz

María Galindo considera que los graffitis contra el proyecto "Yo Soy Mi Primer Amor", de Maricruz Ribera, lograron sus objetivos. "Hemos abierto el debate sobre su programa educativo, algo que ayer era una bonita fotito, algo que no se discutía, hoy es algo que se discute", dijo la activista en declaraciones a EL DEBER.



Sobre las críticas en contra de "Mujeres Creando" registradas en redes sociales, señaló que "son un escenario totalmente relativo, no son el universo más importante", a tiempo de defender sus acciones.



La concejala municipal de La Paz por SOL.Bo, Cecilia Chacón, condenó los grafitis escritos en diversos lugares de la ciudad. "Condenar que se esté pintarrajeando paredes de unidades educativas. El mundo tiene derecho a tener una opinión siempre y cuando no se vulnere los derechos ni la dignidad de otras personas", aseveró, de acuerdo a ANF.



Al respecto, Galindo explicó que "hemos puesto en discusión el tema de primera dama y hay muchos programas entorno a la lucha contra la violencia. No porque sea un programa de lucha contra la violencia es un buen programa, en este caso es superficial. Nosotras reivindicamos la rebeldía de las mujeres, su capacidad contestataria, cuando una mujer cuestiona algo se le dice bocona y por eso se utilizó eso".



La activista reveló que "hice una investigación, en al ciudad de Santa Cruz, el promedio de edad para que hoy desee, busque o reciba el regalo de implantes de silicona para los pechos es de 15 años, ese implante es cancerígeno".



Concluyó señalando que "esa industria de cosificación de las mujeres, que es de donde emerge Maricruz, promueve los implantes de silicona. He planteado varias veces debatir bajo el graffiti: No quiero ser reina, no quiero ser magnífica, quiero ser mujer libre y plebeya. Si ella no quiere debatir conmigo es porque no tiene argumentos, porque su programa no es productivo, es de barbificación, de ideotización y usa a las mujeres para promocionarse".



En entrevista con EL DEBER, Maricruz señaló que "las criticas pueden ser constructivas pero cuando están cargadas de agresión se autodescalifican (...) Me parece una frivolidad que se juzgue una persona solo por su apariencia física, que no te hace más o menos persona, me causó gracia lo de Barbie, y, ciertamente, tengo grasita real, no silicona", a tiempo de rechazar un debate con Galindo.