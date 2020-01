Evo afirma que plata de bonos agilizará obras

El presidente Evo Morales informó ayer que el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, logró colocar $us 1.000 millones la semana pasada, a una tasa de interés de 4,5% y a 10 años plazo. El propósito es agilizar las inversiones que se vienen realizando en el país.



“La semana pasada hemos enviado a nuestro ministro de Economía, Luis Arce, a conseguir sólo 1.000 millones de dólares de bonos para más de 10 años y saben, hermanas y hermanos, nos han ofrecido más de 3.000 millones de dólares", manifestó el jefe de Estado en el acto de inauguración de una Unidad Educativa.

Morales se mostró sorprendido por el ofrecimiento que logró Arce de los inversionistas, y dijo que se debe a que hay confianza en la economía del país que actualmente presenta un Producto Interno Bruto (PIB) de $us 34.000 millones.

“Antes los gobiernos buscaban préstamos de 50 y 100 millones y la respuesta era que no hay préstamo porque no tienen capacidad de pago. (...) si el PIB era 5.000 millones de dólares, la deuda era lo mismo; ahora tenemos un PIB de 34.000 millones de dólares, entonces no hay desconfianza de organismos internacionales y de inversionistas", indicó.

Antes de esta colocación, Bolivia ya contaba con una deuda de bonos de $us 1.000 millones contraídos en 2012 y 2013.



Por su lado, el economista Julio Alvarado, calificó de “irracional” el endeudamiento de Bolivia y alertó que aumenta de $us 6.870 a $us 7.870 millones. “A eso se debe sumar la deuda por desembolsar, al 31 de octubre de 2016, de $us 3.818 millones”, indicó