Qué dijeron Dalma y Gianinna Maradona del encuentro de su padre con su hijo italiano

Durante años, Diego Maradona sostuvo que sus únicas hijas eran Dalma y Gianinna. Sin embargo, luego nacería Diego Fernando -el bebé que tuvo con Verónica Ojeda en febrero de 2013- y, más tarde, el astro accedería a conocer a Jana, la adolescente que tuvo a partir de una relación extramatrimonial con Valeria Sabalain.



El único que parecía tener el acceso restringido al Diez era, entonces, Diego Junior, el joven de nacionalidad italiana que llegó al mundo unos meses antes que Dalma, en Nápoles. Él intentó acercarse por todos los medios a su padre, y en 2003 había conseguido cruzar unas palabras con él en un campo de golf… Pero todo volvió a foja cero, y el ex astro parecía decidido a jamás dar el brazo a torcer.



Sin embargo, el postergado encuentro en Maradona y su primogénito finalmente llegó. Y Dalma y Gianinna, que también se habían mostrado siempre muy reticentes a establecer un vínculo con su hermano mayor, se manifestaron al respecto.



La primera en romper el silencio



Unas semanas antes, invitada al programa Los ángeles de la mañana, Gianinna había reflotado la teoría de que Junior es, en realidad, hijo de un hermano de Diego Maradona. “¿Si yo creo esa versión? Sí, la creo… Pero yo ni existía cuando pasó lo que pasó, y cuando lo pregunté, me explicaron la situación y quedó ahí”, aseguró por entonces.



Ahora, su postura fue distinta, al punto de mostrarse decepcionada por el supuesto engaño. “Yo dije lo que me había contado mi viejo. Me hubiese encantado enterarme de esto antes de que salga en todos lados. Me hubiese gustado que mi papá me llame y me diga: ‘Mirá hija, te mentí en su momento. Te pido que me perdones’. Y todo perfecto. Ahora, enterarse todo por la tele es medio un chino…. Y también quería pedirle al aire disculpas a Diego Jr. por haberle creído una mentira de mi papá. Punto. Quiero terminar el tema acá”, dijo esta mañana, en el programa que conduce Angel De Brito.



Dalma, en cambio, se mostró mucho más hermética. A través de las redes sociales, anunció que no piensa hablar sobre el tema, y pidió a los medios periodísticos que no monten guardia frente a su departamento.