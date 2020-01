Delincuentes sustraen medicamentos de farmacia

La puerta de la farmacia Bolivia, situada en el sexto anillo y la radial 13, fue violentada la madruga de ayer por delincuentes que se llevaron medicamentos por valor aproximado a $us 8.000, según el propietario.

Cuando el personal llegó a abrir el negocio vio la cortina metálica forzada con una palanca y la puerta de vidrio blindex rota. Se llevaron productos lácteos, pañales y medicamentos caros.



También robaron celulares, dinero, una computadora y el sistema computarizado que almacenaba las imágenes de las cámaras de vigilancia, por lo que no hay videos de los autores del delito. Edwin Rojas, jefe de la Felcc de Los Lotes, no descarta que los autores hubieran conocido muy bien las instalaciones