Evo: "Me llamó, pero yo ya nunca contestaba"

El presidente Evo Morales volvió a referirse al polémico tema de su expareja Gabriela Zapata y dijo que después que terminó su relación sentimental en 2007 por problemas que tuvieron, ella intentó comunicarse en varias oportunidades, pero que la autoridad no le respondió.



“Yo no sabía dónde trabajaba esta señora (Gabriela Zapata), tengo la obligación de aclarar. Tuve problemas el 2007, después que tuve los problemas me llamó yo ya nunca contestaba”, sostuvo el Mandatario. Al ser consultado por la periodista si la relación terminó mal, éste respondió: sí, en una entrevista a radio Panamericana.



Insistió que es sincero al decir que cuando se acercó Zapata al palco oficial en el carnaval de Oruro de 2015 al verla pensó “medio cara conocida”, porque la vio después de ocho años, justificó que pudo ser por el cambio en su cabellera y en el color, aunque tenía todo el derecho como mujer de hacer esos cambios.



La periodista insistió que entre la opinión pública se reprochó que se refiera a una expareja como “cara conocida” a lo que el Presidente contestó: “entiendo, pero yo no tengo por qué mentir, sorprende porque después de 8 años la vi”.



Añadió que la conoció en 2005, porque era parte de las juventudes del MAS en Cochabamba. “Me dijeron que era universitaria, creo recién el 2006 recién tuvimos la relación. Yo sé que duele, pero no tengo por qué ocultar, tergiversar o deslindar responsabilidades”.