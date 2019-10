Moldiz no se disculpa y niega ser un 'malcriado'

El jefe de campaña del MAS, Hugo Moldiz, considera que una disculpa a la periodista Carola Casteno, a quien llamó "sinvergüenza", no solucionará el tema de fondo. Señala no ser malcriado y en ningún momento haber cometido una "agresión".



"La periodista Castedo, por lo menos ante los ojos de nosotros, asumió un papel que no le corresponde. Su labor no era ser delegada política, hay formas de intervenir en un acto electoral, ese es el tema de fondo, más allá de decirle que me disculpo o no. Yo puedo decirle discúlpeme por haberle dicho sinvergüenza, eso no resuelve el tema de fondo", dijo en contacto con EL DEBER.



Reiteró que se intenta hacer una cosa más grande de lo que es y advirtió un intento, con los ataques en redes sociales, de afectar su imagen y también la del MAS. Ratificó que la comunicadora realizaba tareas que no le corresponden.



"La gente que me conoce sabe que eso no es verdad, saben que soy duro y directo, pero no malcriado, y prepotente. Se quiere hacer algo más grande de lo que es, pero en ningún momento existió agresión", agregó Moldiz.



En la víspera el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz emitió un comunicado ayer para deplorar "la agresión y prepotencia del jefe de campaña por el Sí, Hugo Moldiz, contra la periodista Carola Castedo, de la red Bolivisión", a quien acusó de partidaria y calificarla de ‘sinvergüenza’. Por ello ha pedido que se disculpe con la comunicadora.