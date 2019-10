La Policía de EEUU balea a otro afroamericano

Un hombre afroamericano desarmado que trataba de ayudar a un paciente con autismo fue herido de bala por la Policía de Florida (EEUU) mientras estaba acostado en el suelo con las manos arriba pidiendo a los oficiales que no le dispararan.



Charles Kinsey, de 47 años, fue herido en una pierna el lunes en Miami, en un incidente que tuvo lugar mientras ayudaba a un hombre autista que estaba desorientado y que deambulaba cerca de un hogar colectivo donde Kinsey trabaja como terapeuta.



La Policía dijo que estaba respondiendo a una llamada de emergencia que advertía sobre un hombre que caminaba con una pistola y que amenazaba con suicidarse. Algunas imágenes grabadas con teléfonos móviles muestran a Kinsey en el suelo con los brazos arriba, cerca del corpulento hombre autista que estaba sentado en el suelo jugando con un camión de plástico blanco.



En el video puede oírse a Kinsey gritarle a la policía: "Lo único que tiene es un camión de juguete. Un camión de juguete. Soy un terapeuta de un hogar colectivo". Pese a ello, le dispararon, publicó el periódico El Mundo de España.



El incidente ilustra la tensión de los policías estadounidenses y de la población tras el tiroteo en Dallas, que dejó cinco agentes muertes, y otro incidente similar en Baton Rouge, en Luisiana, donde fallecieron otros tres oficiales.Kinsey dijo al canal de televisión WSVN de Florida que cuando estaba en el suelo le dijo al policía que estaba desarmado.



"Le dije al oficial: "señor, por favor no me dispare, por favor, no me dispare". Fue como una picadura de mosquito y cuando me disparó, le dije "sigo teniendo las manos arriba" y dije "no, ¡me acaban de disparar!" y le dije "señor, ¿por qué me disparó?" y sus palabras fueron: "no lo sé". "Según el Miami Herald, la Fiscalía de Miami ha abierto una investigación sobre los hechos. El policía que disparó ha sido suspendido temporalmente de servicio.