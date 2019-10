Extradición de Belaunde se tratará después del 29

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) analizará después de los comicios subnacionales del próximo 29 de marzo la solicitud de extradición del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio, según informó el titular de esa instancia Jorge Bon Vorries.



“Tiene que estar dentro del plazo de los nuevos 60 días, no he convocado todavía, los magistrados viajaron a sus departamentos por las elecciones (subnacionales)”, afirmó el presidente den ente judicial a radio Fides.



La autoridad judicial sostuvo que no existe prisa, debido a que se amplió por 60 días la detención con fines de extradición del empresario, misma que fenecía el pasado 21 de marzo. Sin embargo, explicó que la solicitud formal aún no llegó.



“No hay un determinado apuro del análisis, que salga los expedientes y comenzaremos. El ex pendiente aún no lo hemos recibido, el magistrado Pascual Mamani tiene a su cargo ese trabajo y con sus conclusiones recién la sala plena hace el análisis”, agregó.



Mientras que Belaunde anunció la presentación de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) "por persecución y faltas al debido proceso” que tiene en Perú por presuntos delitos de corrupción, según una entrevista con el diario "El Comercio".