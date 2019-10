Grecia afronta la presión de las potencias para negociar con acreedores

Representantes de varios países han manifestado su posición respecto al resultado del referéndum realizado ayer, domingo, en Grecia sobre la propuesta de acuerdo del Eurogrupo. El rechazo fue contundente: más del 61% de los votantes griegos respondió que no aceptaba las exigencias de austeridad de los acreedores del país, de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).



La mayoría de los países confían en que se reinicien favorablemente las negociaciones y destacan su apoyo al pueblo griego.



Sin embargo, este lunes, Alemania rechazó las demandas de Grecia de negociar otro paquete de ayuda financiera para evitar su salida de la eurozona.



China reitera su apoyo a la permanencia de Grecia en Europa



El Gobierno chino reiteró este lunes su apoyo a la permanencia de Grecia dentro de la eurozona y se ofreció a promover su cooperación bilateral con el país europeo.



"Esperamos que Grecia pueda llegar a un acuerdo y conseguir

resultados con sus acreedores internacionales. Estamos deseosos de

decir que Grecia sigue en la eurozona", afirmó la portavoz del

Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, en una rueda de

prensa en Pekín.



En Bolivia, Evo Morales dice que triunfo del "no" es el inicio de la "liberación" europea



El presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró el triunfo del no" en el referéndum en Grecia sobre las últimas propuestas de los acreedores a ese país y consideró que es el inicio de la "liberación del pueblo europeo" de las políticas capitalistas.



Rusia desea que Grecia alcance cuanto antes un acuerdo con sus acreedores



Moscú reiteró que Grecia no ha pedido ayuda financiera a Rusia, y deseó que el país pueda alcanzar cuando antes un acuerdo con sus acreedores después del referéndum de ayer, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



En declaraciones a los periodistas, el portavoz deseó a los socios griegos "que alcancen cuanto antes el compromiso necesario con los acreedores y que tomen decisiones que ayuden a lograr de la mejor manera la estabilidad económica y social en ese país".





EE.UU. insiste en la necesidad de un compromiso entre Grecia y sus acreedores



El Gobierno estadounidense reiteró que "las necesidades" de la economía helena siguen siendo "las mismas" tras el referendo de Grecia del domingo, por lo que urgió a "un compromiso" entre Atenas y los acreedores internacionales para alcanzar un paquete de reformas y financiación.



"El referendo ha pasado, y nuestra visión no ha cambiado. Grecia debe seguir en la zona euro, (...) pero necesita un paquete de reformas y financiación, las necesidades siguen siendo las mismas", afirmó Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, en rueda de prensa. "Es en el interés de todas las partes alcanzar un acuerdo", subrayó.



Italia reclama "una actitud diferente" al Gobierno griego para avanzar



El ministro de Economía de Italia, Pier Carlo Padoan, reclamó "una actitud diferente por parte del Gobierno griego" y de su nuevo ministro de Finanzas, Euclidis Tsakalotos, porque "se han perdido cuatro meses sin avanzar en las negociaciones".



En España, Rajoy defiende que se acelere la negociación con Grecia



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo este lunes que Grecia "debe seguir negociándose y hay que terminar rápidamente la negociación".



El jefe del Ejecutivo, quien mañana viajará a Bruselas para participar en la cumbre de líderes de la eurozona que analizará la situación generada por el "no" griego, indicó la necesidad de que "las cosas se desarrollen con rapidez" porque "los problemas siguen ahí".