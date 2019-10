Canciller dice que vocería de Mesa continúa tal cual

"Todo sigue tal cual hasta el momento", manifestó el Canciller David Choquehuanca, al ser consultado sobre la permanencia de Carlos Mesa, como vocero, dentro del equipo marítimo. Aseguró que habrán citas a las que se convocará al expresidente.



"Se ha especulado que por qué no se lo invita a Carlos Mesa, que si está o no está, todo sigue tal cual hasta el momento. Ya habrán algunas reuniones para analizar las estrategias", manifestó el ministro en una entrevista con ATB.



Explicó que "este tema está por encima de todos, por encima del referendo, de las elecciones, por encima de todos y los líderes tienen que tener la capacidad de anteponer estos intereses de la nación por encima de los intereses partidarios, políticos o personales".



Sostuvo que no en todas las reuniones participan todas las autoridades que alimentan la causa marítima, tal el caso de lo sucedido en Santa Cruz, donde solo participaron algunos abogados; o Holanda, cuando en la cita estuvieron el agente, Eduardo Rodríguez Veltzé, el Procurador, Héctor Arce y los asesores externos.



Algunas posturas políticas de Mesa causaron molestia en el Gobierno, sobre todo su posición por el "No" en el referendo de la reelección. En su momento el Procurador incluso declaró que los voceros "ya cumplieron su rol".