Padres atrapan a un hombre que intentó violar a una niña

Padres de familia y vecinos atraparon a un hombre que fue encontrado en el baño del colegio Elvira Parada de Mendoza, donde presuntamente intentó violar a una niña de seis años.



El papá de la menor relató que cuando acudió a recoger a su hija no la encontró en el curso. Sale al patio y tampoco tuvo suerte, por lo que decidió silbar y ella contestó del baño con un grito: “Papá me tiene un chico en el baño encerrada, me quiere violar”, relató.



La reacción del padre fue empujar la puerta, y según relata, lo encontró al sujeto agarrando a su hija del cuello, tapándole la boca e intentando tocar las partes íntimas. El padre saca al agresor del baño, que logra escaparse. En ese momento otros padres intervienen y ayudan a detener al atacante en la calle.



El agresor tiene 25 años y fue entregado a la Policía, por lo que los papás están asustados y reclamaron la falta de seguridad.



Por esta situación los profesores hoy tendrán una reunión para analizar posibles medidas de seguridad interna en el establecimiento, toda vez que este hombre logró ingresar libremente.