Gobierno buscará opciones para no cerrar Ecobol

El viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vásquez, informó ayer que se determinó trabajar conjuntamente con la dirigencia de los trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) en un diagnóstico que permitirá identificar mecanismos para salvar a la empresa.



Vásquez admitió que la institución tiene déficit, pero descartó posibles despidos y aseguró que el Gobierno garantiza la estabilidad laboral. “Lo que hemos definido y acordado con la dirigencia laboral de los trabajadores es que, de manera conjunta, vamos a buscar mecanismos de solución para tratar de solventar la actual situación tan difícil por la que está pasando Ecobol, nos vamos a organizar en mesas de trabajo para poder llegar a una buena solución", remarcó.



Según el viceministro, se había “entendido mal” al presidente Evo Morales, quien el viernes anunció el cierre de Ecobol. Remarcó que Morales no habló específicamente de Ecobol, sino de las empresas estatales en general que no son rentables. Sin embargo, sus palabras del primer mandatario quedaron registradas en videos donde se lo escucha decir: “Tal vez antes Ecobol era una forma de comunicarse, ahora ¿Ecobol, qué servicio presta? Nada, casi nada. Yo dije: Ecobol vamos a cerrar lamentablemente, ha cambiado la tecnología y las empresas públicas así tienen que ir adecuándose, claro, respetando los derechos”.



Evaluación

El viceministro de Telecomunicaciones explicó que el diagnóstico de la empresa apuntará a identificar los factores que le generan problemas, tanto económicos, deudas y otros, como también aquellos operativos, para plantear una solución.



La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Ecobol en La Paz, Margarita Luna, manifestó que las reuniones de trabajo se efectuarán a partir del miércoles. “El cierre de la empresa de correos debe ser la última instancia”, remarcó.



Luna sostuvo que el mayor problema de Ecobol radica en su mala administración, pues el movimiento en la empresa es considerable, ya que no se manejan solo cartas y sobres, sino mucha correspondencia física, paquetería, encomiendas, ventas por internet, etc.



Rubén Bascopé, también dirigente de los trabajadores, dijo que prescindir del servicio de correo en el país significaría atentar contra los derechos constitucionales. No obstante, el sector está dispuesto a trabajar con autoridades gubernamentales para evaluar la situación de Ecobol.



Deben sueldos y subsidios

Sara Méndez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Ecobol en Santa Cruz, informó de que les deben tres meses de sueldo y que tampoco han pagado las AFP.



María López, trabajadora de la sección de Giros, agregó que a su persona y a otras cuatro trabajadoras no les han cumplido con el bono prenatal ni con el subsidio