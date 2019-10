Abordan la Ley de Género con 'enviado' de los EEUU

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, se reunió hoy con el enviado especial para los Derechos de las Personas de las Diversidades Sexuales de Estados Unidos, Randy W. Berry, quien llegó al país para conocer y recoger las experiencias del trabajo que se llevó adelante en la elaboración y aprobación de la Ley de Identidad de Género.



Tras el encuentro, ambos participaron del Conversatorio “Contexto Internacional de los Derechos y Desafíos de las Personas con Distinta Orientación Sexual e Identidad de Género” organizado por la Defensoría del Pueblo, la Coalición Boliviana de Colectivos TLGB y la Plataforma Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), donde Berry afirmó que ningún país u organización civil puede atribuirse el liderazgo de la lucha por los derechos de este colectivo.



“La lucha por los derechos de las diversidades sexuales y de género es un movimiento mundial que no responde a un liderazgo único, sino que se puede encontrar liderazgo tanto en el gobierno, en la sociedad civil, en el mundo de los negocios, nadie puede atribuirse un liderazgo único en la discusión de este tema” afirmó el Enviado Especial.



Destacó, asimismo, que el liderazgo en la lucha por la defensa de los derechos de las personas LGTBI provenga de países de centro y Sudamérica, donde se observan avances y experiencias importantes, las que está recogiendo en las visitas que realiza desde hace varios meses.



Tezanos Pinto, por su parte, manifestó que la vigencia de la Ley de Identidad de Género es la base de un trabajo que tiene que profundizarse para lograr su implementación y cumplimiento y que dará inicio a la discusión de otros temas de una agenda más progresista en materia de derechos de esta población.



La Constitución Política del Estado (CPE) a partir de su artículo 14 permite hacer un tratado de la no discriminación y visibilizar de una forma más activa un mayor desarrollo de lo que son los derechos humanos.



El representante de la COALIBOL TLGB, Alberto Moscoso, manifestó que tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género hay otros temas en los que se seguirán trabajando como el proyecto de ley de Vida Común en Familia y otros relacionados a trabajo, salud o educación.