Esposa de López dice que arresto domiciliario es para garantizar su vida

Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, aseguró hoy que la medida de arresto domiciliario que recibió el político tras más de tres años preso le fue otorgada porque no había garantías para su vida dentro de la prisión.

“No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa, fue una medida porque a Leopoldo lo torturaban en la cárcel militar de Ramo Verde", dijo a periodistas Tintori durante una concentración opositora en Caracas, un día después de la excarcelación de López.

El fundador de Voluntad Popular fue trasladado ayer a su residencia tras recibir la medida de arresto domiciliario. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó de que "la medida humanitaria" se debió a "problemas de salud" del político.

Tintori aseguró que esta medida "era urgente para Leopoldo porque no se le garantizaba su vida en la cárcel", y añadió que "Leopoldo conoció la tortura y la maldad" dentro del centro militar donde estaba desde febrero de 2014.

Hasta el momento las autoridades no han explicado cuáles fueron las motivaciones para esta "medida humanitaria" o si la integridad de López estaba comprometida dentro de la prisión como asegura su esposa.

En un mensaje en Twitter, el ministro de Información, Ernesto Villegas, recordó la ola de rumores que se formó el pasado 3 de mayo cuando se difundió la falsa información de que López había muerto.

“Ahora su vida es responsabilidad exclusiva de su esposa y aliados", añadió en ese mismo mensaje Villegas. En las primeras declaraciones, su familia había asegurado que López se encontraba en buenas condiciones, sin embargo Tintori ha dicho hoy que los últimos días "fueron los peores", obligado, dijo, a comer los alimentos de la prisión y no la dieta que ella enviaba para él, y que bajó cinco kilos de peso durante este último periodo.

“Fue una decisión unilateral del Gobierno de Nicolás Maduro", porque "no se negocia la libertad, no se negocian los derechos humanos, no se negocia la dignidad, ni nuestra familia", dijo consultada sobre si esta medida fue producto de una negociación con el Ejecutivo.

López volvió a su casa acompañado de la excanciller Delcy Rodríguez, y su hermano, el alcalde Jorge Rodríguez, aproximadamente a las 03.00 hora local, dijo Tintori.