Casos de abusos en las Fuerzas Armadas se duplican en un año

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que las denuncias por abusos en recintos militares del país se incrementaron en un 50 por ciento, según una comparación de datos registrados durante los años 2013 y 2014.



Según el reporte, los casos pasaron de 119 a 238, hecho que se considera preocupante, debido a que muchas de las causas no son atendidas, sancionadas o siquiera investigadas por las autoridades responsables.



“Hemos seguido buscando una reunión con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas pero aún hay una negativa del Gobierno para que enfrentemos los hechos de violencia en esa institución, desde los ámbitos de la denuncia y la prevención, con la seriedad que se requiere”, manifestó el defensor.



Agregó que “en 2013 hemos identificado (como Defensoría) 16 casos de muertos en recintos militares y de estos, tan solo dos, uno en Sucre y otro en el Cuarte del Miraflores (en La Paz) tuvieron una investigación judicial ordinaria; la mayoría en la que los muertos fueron simples conscriptos se los cerró diciendo que eran accidentes”.



Este año, según confirmó el propio Ministro de Defensa, han sucedido cuatro casos de fallecimientos similares y ninguno tuvo responsables ni sanciones.



“El problema aquí no es que hayan asesinatos como el caso de Poma Guanto, pero lo que con seguridad hay es una falta de precaución, prevención y cuidado de parte de las Fuerzas Armadas", dijo Villena.

Caso Poma sienta precedente



Además el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, consideró que la condena a 8 años de cárcel para los tres exoficiales que causaron la muerte del subteniente Grover Poma, ocurrida en 2011 en la Escuela de Cóndores de Sandandita, es insuficiente por el caso, pero importante porque sienta un precedente para otros hechos similares.



“Creo que los ocho años de presidio no son una forma suficiente de sancionar el delito del asesinato premeditado, violento y despiadado que cometieron Franz García, Ruddy Flores y Kenny Rollano contra el subteniente Poma y menos la absolución completa del resto de acusados", explicó Villena.



