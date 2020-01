Un perro muerde y causa graves heridas a una niña

Dayana, de nueve años, fue mordida por un perro el 14 de mayo, pero su caso se conoció recién a raíz de que al directora de su colegio notó las heridas graves que el animal le causó.



El ataque del can tuvo lugar en la calle 4 del barrio San Martín, situado en la parte final de la avenida 16 de Julio, zona de la Villa Primero de Mayo.



Lizeth Andia Montaño explicó que el perro que mordió a su hija es de su comadre, quien le pidió que no comentara nada a cambio de hacerse cargo de la curación de la chica, que sufrió mordeduras profundas en ambas piernas.



La madre indicó que la dueña del animal llevaba a la niña a curaciones en un centro médico zonal hasta que decidió no hacerse cargo de los gastos.



Las lesiones fueron denunciadas por una profesora a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que, a su vez, hizo conocer el hecho a las autoridades sanitarias.



La víctima será evaluada en un hospital y se verá si el perro tiene las vacunas correspondientes.