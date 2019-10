Desaparece un piloto de Ecuador en selva del país

El ciudadano ecuatoriano, Freddy Patricio Vizueta Guamán, piloto de profesión, desapareció hace 10 días en territorio nacional, cuando cumplía, en una "aerotaxi", la ruta entre Taure-Asunción. Se cree que el joven de 25 años extravió su rumbo en el departamento de Santa Cruz.



Un ciudadano boliviano lo acompañaba como ayudante. Desde el pasado primero de noviembre no se tiene datos sobre el paradero de ambos y tampoco de la aeronave. Sus padres y esposa los buscan en su país, tiene un hijo de dos años.



"Me urge la ayuda del Gobierno y de la Cancillería de mi país (Ecuador), ya que han transcurrido 10 días desde que se había dado ese hecho, para que unos dos o tres familiares podamos viajar y conocer más de cerca los pormenores de lo ocurrido", manifestó a "El Universo" su padre, Orlando Vizueta.



Contó que su hijo llevaba tres años en Bolivia. Allá fue para obtener la licencia como piloto comercial, ya que el costo de horas vuelo por aprendizaje estaría en la mitad de lo que cuesta en Ecuador y señaló que Freddy pensaba retornar a su país a fin de año.



"Cuando ya obtuvo la licencia le propusieron manejar una avioneta particular (aerotaxi) para cancelar un dinero que le habían facilitado en sus estudios. Él iba a retornar en diciembre a Ecuador a continuar con su actividad junto con su esposa y su hijo, de 2 años", agregó.