Loach gana su segunda Palma de oro de Cannes

El veterano cineasta británico Ken Loach ganó el domindo la Palma de Oro de la 69 edición de Cannes por "I, Daniel Blake", la segunda de su carrera tras la conseguida en 2006 por "The Wind That Shakes the Barley".



De esta forma, Loach se ha unido al selecto club de seis directores que han sido capaces de obtener el máximo galardón del certamen de la Costa Azul.



Se trata del serbio Emir Kusturica ("When Father Was Away on Business" y "Underground"); el estadounidense Francis Ford Coppola ("The Conversation" y "Apocalypse Now"); los hermanos Dardenne ("Rosetta" y "L"enfant"); el japonés Shohei Imamura ("The Ballad of Narayama y "The Eel"), el danés Bille August ("Pelle, the Conquerorr" y "The Best Iintentions") y el alemán Michael Haneke ("The White Ribbon" y "Amour").



El Gran Premio del Jurado de esta 69 edición fue a parar al canadiense Xavier Dolan por "Juste la fin du monde", mientras que como mejores directores fueron distinguidos "ex aequo" el francés Olivier Assayas, por "Personal shopper", y el rumano Cristian Mungiu, por "Baccalauréat".



La iraní "Forushande" ("The client") se hizo, por su parte, con dos premios: el de mejor guion, para su también director Asghar Farhadi, y el de mejor interpretación masculina, para Shahab Hosseini.



El premio del Jurado recayó en la británica Andrea Arnold por "American Honey", y la filipina Jaclyn Jose fue considerada como mejor actriz por su papel en "Ma"Rosa", de Brillante Mendoza.



El jurado estuvo presidido por el australiano George Miller, que impactó el año pasado fuera de competición con "Mad Max: Furia en la carretera", e incluyó, entre otros, al actor canadiense Donald Sutherland y la actriz estadounidense Kirsten Dunst.