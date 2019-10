3.000 cilindros de gas cumplen vigencia en abril

Nelson Olivera, director regional de la ANH en Santa Cruz, confirmó que al menos 3.000 cilindros de GNV cumplen su vigencia y tendrán que ser recalificados y si estos no son sometidos a revisiones en mayo no podrán cargar GNV en los surtidores del país.



“En abril 3.000 cilindros cumplen su vigencia y tendrán que pasar por talleres para ser recalibrados. Estos si no son revisados en los talleres serán bloqueados y no podrán cargas gas a partir de mayo", informó Olivera.



Por otra parte, adelantó que la ANH en coordinación con la Policía realizarán operativos para sacar de circulación a los motorizados que sean sorprendidos circulando con cilindros de gas natural vehicular (GNV) no calibrados o clandestinos.



La acción es anunciada tras la explosión del tanque clandestino de un taxi cuando cargaba en una estación de servicio.



Vamos a fijar una fecha tras la coordinación con la Policía para realizar los operativos, incluso estamos analizando que dentro de la inspección técnica vehicular de la próxima gestión esté dentro de los requisitos que el cilindro de GNV esté recalificado”, añadió.



La noche del 28 de marzo explotó el cilindro de un vehículo mientras era cargado con GNV, el incidente dejó dos personas heridas. De acuerdo con las investigaciones, el tanque estaba bloqueado, pero aún así se procedió con la carga y provocó la explosión.