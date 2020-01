Joven pide la firma de Messi para poder casarse

La presencia de Lionel Messi en la ciudad de Mendoza, Argentina, volvió a causar furor. Cecilia y su novio hicieron una apuesta, que si ella pierda, no podrá casarse.



Ella le prometió al novio que lograría que Leo Messi le firme una camiseta de la selección argentina para poder casarse con el amor de su vida: Jorge.



"Me quiero casar con Jorge Pavón", fue la declaración de amor de esta mujer que se apostó en el hotel Diplomatic, en donde se aloja la selección argentina, en pleno centro de la ciudad, a la espera de que Lionel Messi la pueda recibir, según expresó al diario local El Sol.



"Voy a hacer lo imposible para que me firme la camiseta. Si no es hoy, será mañana", enfatizó Cecilia, minutos antes de que arribara Leo.



Pero, ¿por qué un simple autógrafo la abriría el camino hacia el altar? Jorge es fanático de Newell"s y de Messi. Entonces, ante la insistencia de la novia para casarse, le dijo que solo lo haría si le conseguía una camiseta firmada por el rosarino de Barcelona. Y ella aceptó el desafío.



Sin embargo, el N°10 y capitán del conjunto albiceleste por ahora no accedió al pedido -seguramente por desconocimiento-, por lo que la joven probará suerte durante este jueves, antes de que el equipo se enfrente contra Uruguay, por las eliminatorias sudamericanas, y abandone la provincia. Por eso, tiene previsto también acudir al estadio Malvinas Argentinas para buscar la firma, informó La Nación.





"Es una misión importantísima. Haré lo imposible", recalcó Cecilia, quien no dejará que el plan se frustre. Las asistencias de Messi siempre llegan a tiempo.