Un policía de EEUU logra filmar caída de meteorito

Un policía de Portland, Estados Unidos, fue testigo de la caída de un meteorito. El sargento Tim Farris captó el momento exacto en que este cuerpo luminoso cruza el cielo.



El hecho ocurrió la madrugada del martes cuando la cámara del vehículo policial grabó un fuerte destello entre las nubes. El objeto brillante fue visto desde varios estados y al parecer fue la estela de un meteorito que ardía al pasar por la atmósfera terrestre.



La American Meteor Society reportó avistamientos en Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey y Pennsylvania, además de partes de Canadá, informó El Excelsior.



El sargento Tim Farris, de la policía de Portland, estaba estacionado frente a la estación de bomberos atento a conductores infractores cuando la cámara de su patrulla capturó el objeto iluminando el cielo nocturno.



En la grabación se puede escuchar al sargento exclamar "¡Dios mío!".



Funcionarios del Observatorio de Mount Washington en New Hampshire dijeron que recibieron reportes sobre el cuerpo celeste, pero que la niebla les impidió verlo desde la cima.