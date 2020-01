Hobbies para los más jóvenes, déjalo ser

El periodo vacacional está en su auge y decenas de talleres educativos se encuentran ya a la mitad del ciclo. Los chicos se esmeran en sus actividades y los más afortunados descubrirán que la guitarra o la pelota eran lo que hacía falta en su vida y quedarán listos para llevarlas al siguiente nivel.



Un padre observador notará que las horas que su hija o hijo dedica a formarse fuera de las aulas, a esmerarse en un pasatiempo, son un peldaño crucial en la búsqueda de sus talentos y dones. El surgimiento de esas “islas” en la personalidad que son los hobbies, que de manera tan simpática retrata la película “Intensamente”, es un hito en la vida de cada niño. Siempre recordará el entusiasmo con el que sus compañeros de equipo celebraron su primer gol, o cómo tuvo que distinguir rápidamente entre el dolor físico y el dolor del orgullo tras sufrir la primera caída en sus patines. Ese instante de definiciones orienta sus aptitudes, reafirma su autoestima y los prepara para elegir mejor lo que quieren de la vida.

De película

Riley, el personaje central de “Intensamente” es una niña de 11 años que está pasando por un momento de cambios. (Spoiler). Su familia se ha trasladado de una zona rural a una gran ciudad y ya en el primer día en su nueva escuela sus emociones se tensionan al extremo. El espectador asistirá impotente al momento en que las islas de sus aficiones se desmoronan y su mundo interior queda en severo riesgo.

Lejos de este caso extremo, ¿cómo podemos los padres apuntalar un pasatiempo en un hijo o hija, para lograr que sea ese paso adelante en la búsqueda de sus aptitudes? Los padres debemos canalizar las condiciones para que los niños puedan desarrollar sus hobbies.



“Debemos preocuparnos de que vivan la experiencia más amplia en varias áreas. Está en nuestras manos”, aconseja la sicóloga Fabiola Guachalla.

Una vacación es definitivamente un periodo para estar presentes como padres, y un tiempo apropiado para estimular aficiones en los hijos, pero también para disciplinarlos sin olvidar que una actividad deja de ser hobbie en el momento en que la imponemos.

Tarea para la casa

En el fondo, la tarea de los padres “consiste en darles una gama de posibilidades, aprovechar las oportunidades para hacerlo, y dejar que él o ella de desarrollen en esas actividades”. En el camino, “en función al desempeño se le hará notar sus mejoras o la consolidación de sus habilidades”, explica Guachalla.

Conversar sigue siendo la herramienta más directa para llegar a conclusiones provechosas. Hay que hablar con él o ella sobre sus intereses y hobbies. La conversación le permitirá asomarse a su mente para saber de qué disfruta y qué mejoras ha sentido en esa actividad extra a la que se está dedicando en vacaciones.



Si en las respuestas encontramos agrado y satisfacción con lo conseguido, es posible que hayamos dado en el blanco. “Se distingue una actividad o unas clases durante vacaciones de un hobbie más establecido cuando el niño muestra interés mas allá de la satisfacción momentánea. Cuando en el marco de lo que hace, comienza a preocuparse por la técnica o por sobresalir, por empezar a competir, en el caso de los deportes”, recomienda la sicóloga.



Cuando observamos que ha descubierto una nueva afición, que ha surgido una nueva “isla”, como en el filme, lo aconsejable es apuntalar ese entusiasmo y buscar la manera de que desemboque tranquilamente en la rutina, la responsabilidad y los horarios del resto del año escolar.



“Hay que preguntar claramente a los hijos para que se definan, para que encuentren su respuesta, ‘¿hasta qué punto te interesa seguir?’, o en el caso de un deporte, ‘¿quieres empezar a competir?’”, afirma Guachalla.

Será el momento de establecer nuevas rutinas y posiblemente dejar de hacer otras cosas. El niño debe ser consciente de lo que gana o pierde en cada situación.

De la edad y la disciplina

Así como no hay edad para aprender, algunas actividades durante las vacaciones son aptas a partir de ciertas edades. Normalmente esas restricciones vienen dadas en las convocatorias a los cursos y talleres, por lo que cada niño debería entrar en contacto con actividades que requieran capacidades motrices, como el uso de tijeras, o lingüiticas, que ya hayan florecido en él.



Es en torno a los 10 o 12 años cuando los hijos comienzan a definirse por una actividad más específica y duradera que los cursos de invierno o de verano. En esa toma de decisiones sobre qué quieren hacer, entran en consideración sus criterios personales.



Esa decisión dependerá de los estímulos que haya recibido, puede ser por contraste con los gustos de sus amigos, o por seguir algún modelo familiar, o incluso porque se trata de una actividad para la que es físicamente más apto. Lo esencial es que sea unaconclusión genuina y propia.



¿Después de cuánto tiempo practicando una actividad lo veremos más decidido a seguir y ahondar en ese aprendizaje?

Según la sicóloga Guachalla, “el niño descarta actividades según sus propios tiempos”, puede ser un par de meses de dedicación, y no se está conforme con los resultados sencillamente buscará dedicarse a otra cosa. “Si se engancha con lo que está haciendo, se notará a primera vista. Si no, lo más probable es que comience a poner pretextos para no ir a las clases y eso se percibe bastante rápido”, agrega.



Ese es otro momento crucial. El tránsito entre una actividad y la siguiente, debe hacerse con naturalidad. “Sin imponerse y sin imponer los deseos del padre”. Recuerde, somos canalizadores, no se trata de modelar un reflejo ideal de lo que pudimos haber sido.

En definitiva, hay que ser perceptivo para saber cuándo es mejor una descartar actividad que no está dando buenos resultados.

La cuestión del deporte



No todos los chicos tienen aptitudes para ser deportistas o tienen las condiciones físicas para ello. Si un niño no destaca por en la cancha o en sus marcasen competencias escolares, una opción más que válida es orientarlo hacia el desarrollo de talentos artísticos, opina Guachalla.

“Como padres hay que abrir los ojos, vivimos en una cultura que estimula muy poco las actividades artísticas o los hobbies”, matiza la sicóloga. La mayor parte del esfuerzo no está puesto en promover la escritura o el dibujo o alguna otra forma de expresión artística, “se considera que el deporte es lo primero y casi lo único que puede dar satisfacciones” durante la formación de los niños.



Por lo general se prioriza la actividad física, pero a lo largo del desarrollo de los hijos es también crucial estimular diferentes partes del cerebro, las que producen otras maneras de expresarse y que pueden llevar a realizaciones igualmente válidas y reconocidas.



Media vacación ya se ha ido y el domingo puede ser un buen momento para evaluar en familia como se está aprovechando el tiempo, qué se debe reforzar y qué cosas deben cambiar de rumbo. Quién sabe si la vuelta a clases, dentro de una semana trae consigo una nueva rutina, dedicada a alguna nueva pasión a la que se quiera dedicar algo más de tiempo y esfuerzo