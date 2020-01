Venezuela es una "bomba de tiempo", según el NYT

El influyente diario The New York Times evocó este lunes un cuadro agudo de Venezuela, tachando al país suramericano en una editorial de ser un "autoritario Estado paria", sumido en una crisis que lo convierte en la más "urgente bomba de tiempo".



Bajo el titular, "Inminente choque en Venezuela", el periódico neoyorquino señaló que el país petrolero "debe ser llamado por lo que es: un corrupto y autoritario Estado paria que se ha convertido en la más urgente bomba de tiempo del hemisferio".



El New York Times concentró el editorial en el anuncio la semana pasada de las autoridades electorales, que dieron señales de que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro no se realizará este año, como exige la oposición.



"Difícilmente fue una sorpresa, pero pone a Venezuela en una peligrosa -y evitable- ruta de colisión", indicó el diario.



Si Maduro es revocado antes del 10 de enero de 2017 se debe llamar a elecciones, pero si es después, su vicepresidente completará los dos años restantes de mandato.



El diario también reparó en la severa situación económica, criticando a Maduro por no reconocer la "necesidad de un cambio dramático" y "seguir culpando la destrucción del país en una conspiración entre Estados Unidos y la oposición.



La crisis, empeorada por la caída de los precios del crudo, tiene a los venezolanos haciendo filas por horas para conseguir alimentos y padeciendo una estratosférica inflación que cerrará este año en 720%, según estimaciones del FMI.



"Evitar una confrontación entre el gobierno venezolano y aquellos que buscan sacar a Maduro, que bien podría tornarse violenta, requerirá el apoyo internacional a ciudadanos ordinarios que luchan por derrocar a un líder despótico", añadió el diario.



Pero hasta ahora los líderes en la región solo han ofrecido "lugares comunes, llamando al diálogo y el respeto de los derechos humanos", apuntó.