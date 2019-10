Algunos parques no están listos para las vacaciones

Desde hace más de 20 años que Inés Monasterio vive al frente de un parque en el barrio Sanitario y que hoy, nuevamente, no está listo para recibir a los niños en estas vacaciones



Cuenta que, si bien hace unos siete años la Alcaldía lo enmalló, lamentablemente los malvivientes de la zona hicieron de este centro recreativo su vivienda.



El techo de madera del juego principal se vino abajo, los columpios no tienen su soporte, por lo que los pequeños visitantes se dan modos para jugar sorteando el peligro.



Similar situación es la que viven los habitantes del barrio Hermenca, donde también la basura se ha convertido en su peor enemigo. “Se ha solicitado que lo arreglen, pero solo vienen a cortar el pasto y nada más. Todo está oxidado, incluso una niña hace poco se lastimó la pierna en el resbalín”, contó Yenni Mercado.



En el barrio Conavi Sur las estructuras de los juegos se han ido viniendo abajo. Algunos niños de la zona relataron que solo van a sentarse a los bancos porque tienen temor de que los tablones se caigan.



Para hacer los cambios

El secretario de Parques y Jardines del municipio cruceño, Roberto Áñez, explicó que durante todo el año existe un plan de mantenimiento de los parques.



“Para hacer un requerimiento, el vecino debe acercarse a su subalcaldía para solicitar el cambio de los juegos o debe enviar una nota directamente a la Secretaría de Parques y Jardines e inmediatamente se realiza la reparación”, explicó Áñez.



El secretario informó de que los cambios se deben realizar en un máximo de tres días porque cuentan con el personal capacitado todo el año.



Sanciones por tareas

El director departamental de Educación de Santa Cruz, Salomón Morales, recalcó que durante este descanso (del 6 al 18 de julio) está prohibido, mediante resolución, dar tareas a los estudiantes, caso contrario, ante denuncia de los padres, se procederá a la sanción del maestro que incurrió en la falta.



“El padre de familia debe acercarse a la dirección distrital para que el director certifique el hecho; si este no hace nada, el papel será asumido por la dirección departamental, sancionando al distrital y al maestro”, informó Morales,

Los columpios están dañados