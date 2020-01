Mira el anuncio anti yihadistas que se hizo viral

Zain Telecom, una empresa kuwaití de telefonía, lanzó un anunció en contra del yihadismo, el cual se ha viralizado en las redes sociales rápidamente, ya que en cuatro días ha conseguido acumular más de tres millones de reproducciones.

Además, el video que es hecho por motivo del Ramadán, que es un mes de ayuno que los musulmanes practican ahora en todo el mundo, ha sido compartido en Facebook más de 4.500 veces, según informa el portal RT.

"Voy a contárselo todo a Alá. Que habéis llenado los cementerios con nuestros niños y habéis vaciado nuestras escuelas. Que habéis prendido la agitación y llevado la oscuridad a nuestras calles. Y que habéis mentido. Alá conoce los secretos de todos los corazones", reza la voz de un niño en la grabación.

La frase se escucha mientras se ve un hombre preparar un bomba que ajusta a su cuerpo. Posteriormente, se sube a un autobús donde hay víctimas de los atentados y cada uno le da una lección de vida, haciéndolo reflexionar sobre sus actos.

"Venera a Dios con amor y no con terror", "Sé amable en tu fe", "Enfréntate al enemigo con paz, no con guerra" y "bombardeemos la violencia con el perdón, el odio con el amor", son las frases usadas por las personas que buscan que el terrorista se detenga y no cometa el acto criminal.

Finalmente, las personas se unen y deciden ser amables con el hombre y darle una oportunidad para que pertenezca de nuevo a la comunidad de civiles.