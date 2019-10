Lo que debes saber para cobrar el Juancito Pinto

El Gobierno destina este año 465 millones de bolivianos para pagar el Bono Juancito Pinto a 2.228.000 estudiantes de primaria y secundaria. Estos colegiales están inscritos en 14.821 unidades educativas fiscales y de convenio del país.



Las preguntas que respondemos a continuación, en base a información publicada en el sitio web del Ministerio de Educación, te puede ayudar (en caso de que seas beneficiario o conozcas a uno ellos) a que no tengas contratiempos en el recojo de este beneficio.



¿Quiénes reciben el Bono Juancito Pinto?

Todos los estudiantes de primaria y secundaria que estén inscritos como estudiantes en el sistema educativo fiscal y que asistan regularmente a clases se beneficiarán con la suma de 200 bolivianos.



¿Los padres o tutores pueden recoger el bono?

El Ministerio de Educación ha dispuesto que sea entregado directamente a los colegiales en presencia de la madre, padre o tutor.



¿Dónde y quienes pagan el Juancito Pinto?

Los responsables de la cancelación son los militares de las Fuerzas Armadas que se trasladarán a las unidades educativas en el tiempo establecido para el pago de este incentivo económico.



¿Desde cuándo se paga este incentivo escolar?

Oficialmente la cancelación del Juancito Pinto comienza este viernes 16 de octubre y se extenderá por el plazo de un mes.



¿Qué documentos se debe presentar?

Cédula de Identidad u otro documento que identifique a la madre, padre o tutor a cargo del estudiante. Certificado de nacimiento o carnet del colegial. Si no se contara con esta documentación, se debe llevar dos testigos de la comunidad que acrediten su identidad.



¿Se puede recoger el bono en una fecha diferente a la programada?

Los estudiantes que no recibieran su bono en la fecha programada deben apersonarse a las oficinas de la unidad militar responsable de la entrega, acompañados de su madre, padre o tutor, cumpliendo todos los requisitos anteriormente mencionados.