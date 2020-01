...CARA A CARA

_ Es muy difícil gobernar ‘a los nuestros’. Evo Morales suspendió el tratamiento del proyecto de ley sobre la coca en la que se pretendía aplicar un impuesto a los productores de la hoja. Los dirigentes cocaleros explicaron que hicieron entender al presidente que el aporte que realizan a la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin) por cada taque de coca que sale

al interior del país es un impuesto indirecto. Con presión y la amenaza de no apoyar la repostulación presidencial, se libraron de tributar.

_ Educación contra la violencia de género es sin duda el instrumento más eficaz para frenar esta lacra social. No hay otro proceso capaz de formar ciudadanos respetuosos de los derechos y la dignidad. Hay que impulsar que se enseñe en casa, en las escuelas, las universidades y en todas las instituciones posibles a no tocar a las mujeres. Mientras tanto, los administradores de justicia deben sancionar a todos los violentos para evitar que suegros, parejas, maridos, enamorados hermanos, amigos, etc. agredan.

_ Gracias Horacio Guarany por la inmensa obra musical y el legado contestatario que enseñastes en vida. El cantante y compositor de Si se calla el cantor y La Villerita murió ayer a los 91 años víctima de un ataque cardiaco. Hay luto y tristeza en América Latina, especialmente en la música folclórica de Argentina. En Bolivia también sus seguidores están consternados; en 2014 fue la figura central en la inauguración del Festival de Vinos y Quesos de Santa Cruz.