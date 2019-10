Star Wars ya cuenta con su primer personaje gay

Star Wars o la Guerra de las Galaxias contará con su primer personaje gay. Se trata de una oficial imperial de nombre Moff Mors que resulta ser lesbiana, esto en la próxima novela Lords of the Sith (Señores de los Sith, en inglés) escrita por Paul S. Kemp, prevista a ser publicada este mes.



Según Shelly Shapiro, editor de los libros de Star Wars de la editorial Del Rey Books de Random House, entrevistado por el sitio Big Shiny Robot, esta es la primera figura gay en el universo oficial de Star Wars, que incluye películas, programas de televisión, cómics y libros aprobados por Disney, la franquicia dueña de Star Wars.



"Existe mucha diversidad; debe existir diversidad en Star Wars", dijo Shapiro al agregar: "Cuentas con todas estas especies distintas y también sería una tontería no reconocer que existe mucha diversidad en los seres humanos", agregó.