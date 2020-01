Policía ratifica que pareja que murió en motel sufrió "asfixia química"

La Policía asegura que el informe forense es "concluyente": la pareja que murió el sábado por la tarde en el garaje de un motel fue victima de una "asfixia química por absorción de monóxido de carbono". Las autopsias y otras de pruebas confirmaron este hecho.



El comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, coronel Juan Carlos Ramos, lamentó las especulaciones en torno al suceso, que surgieron en redes sociales, y que pusieron en duda la versión inicial de la Policía.



"Tenemos otros indicios que acompañan las pruebas de los forenses", dijo Ramos en conferencia de prensa. Explicó que las "manchas hipostáticas" y la lividez cadavérica corresponden con la data de la hora de muerte de la pareja.



"Es necesario también aclarar que las hipótesis en referente y alrededor de alguna red social que habría sacado una fotografía acompaña absolutamente (al informe forense). El rostro deformado acompaña a la lividez cadavérica", agregó.



Además, se comprobó que el vehículo en el que la pareja llegó al Motel no tenía combustible al momento del hallazgo de los dos cuerpos y su batería estaba agotada. Lo que comprueba que estaba encendido al momento del fallecimiento.



También se confirmó que la habitación no fue usada por la pareja.



"Todo este conjunto de indicios hacen prueba plena y acompañan el certificado médico forense", enfatizó la autoridad policial.



Revelan video



Un video de seguridad muestra a la pareja el momento el que ingresan a uno de los garajes del motel. Las imágenes confirman que ambos llegaron pasadas las 14:00 del sábado.



En las imágenes se puede ver al empresario fallecido bajar de la movilidad tambaleante, rodearla y abrir la puerta del copiloto su acompañante. Sin embargo no logra que baje. No se observa que pasa a continuación (mire el video en la parte de arriba).