Evo compara a las redes sociales con un basurero

El presidente Evo Morales ratificó este miércoles su posición acerca evaluar regular el uso de las redes sociales, esta vez fue más allá y denunció que a través de estos se emiten contenidos cargados de discriminación y racismo y los comparó con un recolector de basura.



“En las redes sociales muchas personas no se identifican y están haciendo mucho daño a la democracia y a Bolivia, no quiero creer que las redes sociales son como un recolector de basura, así puedo entender. Todos tienen derecho a libertad de expresión, pero si hay acusaciones tienen que ser con pruebas”, indicó Morales.



Evo cuestiona la guerra sucia en las redes



El jefe de Estado reflexionó sobre el manejo de las redes sociales en la campaña, criticando el uso de información privada para atacar su imagen, como el caso de Gabriela Zapata, y citó a un medio de comunicación que difundió una encuesta.



“En las redes sociales donde personas no se identifican, eso está haciendo mucho daño a las personas, a la democracia. No puedo entender que haya personas que hagan daño. Hay medios de comunicación que no son responsables, el domingo antes del referendo dijeron que el Sí tenía 28%", manifestó.



Ayer el presidente Morales puso a consideración realizar un debate sobre el manejo de las "redes sociales" en el país, tras toda la etapa de campaña electoral que existió en esos espacios de cara al referendo del domingo 21 de febrero.