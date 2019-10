Chile se cierra al diálogo marítimo con Bolivia

El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó que "las puertas están cerradas" sobre un diálogo con Bolivia sobre un acceso soberano al océano Pacífico y sostuvo que se pueden hablar de otros temas bilaterales, salvo la controversia centenaria.



"Las puertas están cerradas y no las cerramos nosotros, fueron los propios bolivianos los que, cometiendo un error histórico, llevaron este caso a la Haya unilateralmente", dijo la autoridad del vecino país en entrevista con "24 Horas Chile".



Aseguró que tras 110 años de respeto al tratado de 1904, en el que se fijaron de manera perpetua los límites fronterizos con Bolivia, la Corte de la Haya no puede ser competente ni tener mandato, en referencia a la objeción presentada por su Gobierno.



Muñoz manifestó que Bolivia pretende desconocer el tratado, amparándose en el tratado de Bogotá de 1948. Afirmó que el país intentó, en reiteradas ocasiones, revisar el acuerdo, pero que en todas las instancias internacionales se le negó la demanda.



Dijo que el Gobierno de Chile está dispuesto a conversar sobre otros temas, pero enfatizó que Bolivia fue quien cerró las puertas a una salida soberana al océano Pacífico y que en la Corte dialogarán los abogados.



La primera semana de mayo se iniciarán en La Haya la etapa de alegatos orales sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), etapa previa al posible análisis de la Demanda Marítima boliviana.



Negó que durante el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet se hubiera ofrecido una salida soberana, como dijo ayer el presidente Evo Morales, y ratificó que la actual administración de Chile realiza todo lo necesario para "defender el interés nacional ante la Corte Internacional".



Sobre la visita del papa



El Ministro de Relaciones Exteriores chileno se refirió además a la visita que realizará a Bolivia el papa Francisco, quién mostró interés sobre el reclamo nacional.



"El Santo Padre tiene muy claro que es un asunto que no le compete al Vaticano (...) nosotros hemos tenido conductos para llegar con nuestra opinión al Santo Padre, él sabe muy bien nuestra opinión", dijo Muñoz.