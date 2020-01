Viajar es mejor que una cita con el sexo opuesto

La sociedad pauta que lo que debés hacer en tu juventud es ir de cita en cita para encontrar pareja, pero no siempre es lo que deseás. Tal vez la clave esté en explorar otras experiencias que pueden ser incluso más satisfactorias y enriquecedoras que tener citas.



Ir de cita en cita sin saber realmente lo que querés puede ser frustrante y cansador, además de sentir la presión de que deberías encontrar tu media naranja.



Viajar es una opción muy interesante y es la manera ideal no solo de crear recuerdos que te acompañarán para toda la vida, sino de conocerte mejor. Los viajes te ayudan a adquirir más confianza en vos misma, ya que te obligan a enfrentar situaciones nuevas y desconocidas.



El portal imujer.com indica siete beneficios que estas experiencias pueden dejarte.



1. Sos dueña de tus experiencias

Cuando estás de viaje tenés la libertad de diseñar tu propio itinerario y distribuir tus tiempos o hacer lo que se te antoje las 24 horas del día. Pocas veces en la vida tendrás la oportunidad de hacer todo lo que realmente querés sin tener que adecuarte a los deseos de alguien más.



Compartir experiencias no es algo negativo, pero también debés saber aprovechar tu independencia mientras la tenés, es un privilegio.



2. Mejora tu salud mental

Aunque ni siquiera lo notes, trasladarte a otras realidad abre tu cabeza de una manera increíble. Al mismo tiempo, es beneficioso para tu felicidad y salud emocional porque te brinda perspectivas nuevas y permite que tu visión de la vida sea más positiva. Y esta es una enorme ventaja que ninguna pareja puede darte.



3. Tenés espacio suficiente para vos

Si bien estar en una relación es una experiencia hermosa, también puede hacerte sentir que carecés de espacio personal. Cuando viajés en solitario, tiempo y espacio para vos misma es lo que tendrás. Esta experiencia será diferente al tiempo que pasás sola en casa.



4. Estar soltera no significa estar sola

Muchas veces las personas que están en una relación son las que se sienten más solas. Cuando estás soltera aprendés que sos suficiente por vos misma y no necesitás a nadie que te complete.



Si emprendés un viaje, aprenderás a disfrutar de tu compañía y forjarás amistades nuevas que te harán darte cuenta de que nadie está solo y hay muchas personas afuera dispuestas a ayudarte y conocerte.



5. Mejores resoluciones

Cuando viajás sola, te exponés a una toma de decisiones constante. Algunas son más fáciles que otras, pero siempre tendrás que atravesar dilemas que te ayudarán a crecer y madurar. Cuando viajás con alguien más, es posible que no tengás que tomar tantas decisiones, pero al estar sola no tendrás otra opción.



6. Aprendés que la vida está llena de oportunidades

Cuando estás de viaje atravesás un montón de sorpresas y tenés muchas posibilidades que en la rutina diaria no. Además, esta experiencia te permite forjar otra perspectiva más positiva de la vida.



7. Puedes disfrutar del momento

Viajar es una gran travesía repleta de momentos emocionantes y libres de preocupaciones. No tenés que preocuparte por absolutamente nada más que por aprovechar tu tiempo al máximo como mejor te parezca.



No importa la edad que tengás o la fase de la vida en la que estés, hacé lo que te dé felicidad. Si eso implica salir a recorrer el mundo, hacelo y recordá que la oportunidad de formar nuevas relaciones está en cualquier sitio.